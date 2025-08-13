Aniversário da Feira Ecológica do Bom Fim será celebrado no dia 16 de agosto

Bruna Suptitz
Pensar a cidade é refletir sobre a formação e planejar o futuro do lugar onde vivemos. Neste espaço você encontrará conteúdos especializados e pluralidade no debate sobre planejamento urbano.
Porto Alegre,
Publicada em 13 de Agosto de 2025 às 00:25
A Feira Ecológica do Bom Fim (FEBF) vai celebrar 34 anos de existência com uma grande festa aberta ao público no próximo sábado, dia 16 de agosto, das 9h às 12h30min. As atividades serão durante a feira, na Avenida José Bonifácio, junto ao Parque da Redenção, em Porto Alegre. O tema deste ano é “Semeando as relações”. As informações são da assessoria de comunicação.
De acordo com os organizadores, junto com a Feira dos Agricultores Ecologistas (FAE), a Feira Ecológica do Bom Fim é o maior espaço a céu aberto de comercialização direto do produtor para o consumidor da América Latina. Para a realização do evento foi criada uma força-tarefa entre os feirantes, que prepararam uma agenda com shows, parabéns a você e bancas convidadas.
A festa integra as ações do projeto “Fortalecimento Institucional da Feira Ecológica do Bom Fim”, aprovado na chamada pública Teia da Sociobiodiversidade do Fundo Casa Socioambiental, viabilizado com o apoio financeiro do Fundo Socioambiental Caixa. Caso chova, o evento será transferido para o dia 23 de agosto.
Quando: 16 de agosto de 2025, sábado
9h – Abertura com boas vindas e anúncio das atrações
9h30min – Show com INDUO - Luizinho Santos & Bethy Krieger
10h – Cortejo das Infâncias, cerimonial principal + Parabéns à você com distribuição de bolo
10h50min – Show com Renato Müller
11h45min – Show com Frank Jorge Acústico
Local: Av. José Bonifácio, entre as ruas Vieira de Castro e Santa Terezinha – Porto Alegre - RS
Tema da festa: Semeando as relações
Bancas convidadas:
Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) – Campus Restinga – Cursos e ações na área da agroecologia
Amurt-Amurtel – Projeto (a)braço
Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar (Cecane UFRGS) – “O Caminho do Alimento” (sítio agroecológico feito em patchwork)
Liga da Alimentação PUCRS e Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável - Núcleo RS – “Você come ou se alimenta?”
Coletivos de defesa ambiental de Porto Alegre e Região Metropolitana: Preserva Redenção, Ser Ação, Coletivo Mato do Júlio, SOS Floresta da Lomba, SOS Floresta do Sabará e SOS Mata da Restinga
Centro Agrícola Demonstrativo (CAD-Smgov)
Espaço Infâncias e Natureza:
Despertar Vivências Ecológicas, com Ananda Nocchi - Experiências de aprendizado, diversão e respeito pela natureza com as atividades Cozinha de terra, Fábrica de solos, Espaço bebês e Arte e natureza
Pintura de rosto com Laís Faveri
Bolhas de sabão e pernas de pau com Thainê Monteiro