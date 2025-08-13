Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPensar a Cidade
Pensar a Cidade
Bruna Suptitz

Bruna Suptitz

Publicada em 13 de Agosto de 2025 às 00:25

Aniversário da Feira Ecológica do Bom Fim será celebrado no dia 16 de agosto

Os 34 anos da feira serão celebrados com festa aberta ao público no próximo sábado, 16 de agosto, das 9h às 12h30min

Os 34 anos da feira serão celebrados com festa aberta ao público no próximo sábado, 16 de agosto, das 9h às 12h30min

Anahi Fros/FEBF/Divulgação/JC
Compartilhe:
JC
JC
A Feira Ecológica do Bom Fim (FEBF) vai celebrar 34 anos de existência com uma grande festa aberta ao público no próximo sábado, dia 16 de agosto, das 9h às 12h30min. As atividades serão durante a feira, na Avenida José Bonifácio, junto ao Parque da Redenção, em Porto Alegre. O tema deste ano é “Semeando as relações”. As informações são da assessoria de comunicação.

A Feira Ecológica do Bom Fim (FEBF) vai celebrar 34 anos de existência com uma grande festa aberta ao público no próximo sábado, dia 16 de agosto, das 9h às 12h30min. As atividades serão durante a feira, na Avenida José Bonifácio, junto ao Parque da Redenção, em Porto Alegre. O tema deste ano é “Semeando as relações”. As informações são da assessoria de comunicação.

De acordo com os organizadores, junto com a Feira dos Agricultores Ecologistas (FAE), a Feira Ecológica do Bom Fim é o maior espaço a céu aberto de comercialização direto do produtor para o consumidor da América LatinaPara a realização do evento foi criada uma força-tarefa entre os feirantes, que prepararam uma agenda com shows, parabéns a você e bancas convidadas.

A festa integra as ações do projeto “Fortalecimento Institucional da Feira Ecológica do Bom Fim”, aprovado na chamada pública Teia da Sociobiodiversidade do Fundo Casa Socioambiental, viabilizado com o apoio financeiro do Fundo Socioambiental Caixa. Caso chova, o evento será transferido para o dia 23 de agosto.

SERVIÇO - Festa dos 34 anos Feira Ecológica do Bom Fim

Quando: 16 de agosto de 2025, sábado

  • 9h – Abertura com boas vindas e anúncio das atrações

  • 9h30min – Show com INDUO - Luizinho Santos & Bethy Krieger

  • 10h – Cortejo das Infâncias, cerimonial principal + Parabéns à você com distribuição de bolo

  • 10h50min – Show com Renato Müller 

  • 11h45min – Show com Frank Jorge Acústico

Local: Av. José Bonifácio, entre as ruas Vieira de Castro e Santa Terezinha – Porto Alegre - RS

Tema da festa: Semeando as relações

Bancas convidadas:

  • Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) – Campus Restinga – Cursos e ações na área da agroecologia

  • Amurt-Amurtel – Projeto (a)braço

  • Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar (Cecane UFRGS) – “O Caminho do Alimento” (sítio agroecológico feito em patchwork)

  • Liga da Alimentação PUCRS e Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável - Núcleo RS – “Você come ou se alimenta?”

  • Coletivos de defesa ambiental de Porto Alegre e Região Metropolitana: Preserva Redenção, Ser Ação, Coletivo Mato do Júlio, SOS Floresta da Lomba, SOS Floresta do Sabará e SOS Mata da Restinga

  • Centro Agrícola Demonstrativo (CAD-Smgov)

Espaço Infâncias e Natureza:

  • Despertar Vivências Ecológicas, com Ananda Nocchi - Experiências de aprendizado, diversão e respeito pela natureza com as atividades Cozinha de terra, Fábrica de solos, Espaço bebês e Arte e natureza

  • Pintura de rosto com Laís Faveri

  • Bolhas de sabão e pernas de pau com Thainê Monteiro

Notícias relacionadas