Aniversário da Feira Ecológica do Bom Fim será celebrado no dia 16 de agosto

A Feira Ecológica do Bom Fim (FEBF) vai celebrar 34 anos de existência com uma grande festa aberta ao público no próximo sábado, dia 16 de agosto, das 9h às 12h30min. As atividades serão durante a feira, na Avenida José Bonifácio, junto ao Parque da Redenção, em Porto Alegre. O tema deste ano é “Semeando as relações”. As informações são da assessoria de comunicação.

De acordo com os organizadores, junto com a Feira dos Agricultores Ecologistas (FAE), a Feira Ecológica do Bom Fim é o maior espaço a céu aberto de comercialização direto do produtor para o consumidor da América Latina. Para a realização do evento foi criada uma força-tarefa entre os feirantes, que prepararam uma agenda com shows, parabéns a você e bancas convidadas.

A festa integra as ações do projeto “Fortalecimento Institucional da Feira Ecológica do Bom Fim”, aprovado na chamada pública Teia da Sociobiodiversidade do Fundo Casa Socioambiental, viabilizado com o apoio financeiro do Fundo Socioambiental Caixa. Caso chova, o evento será transferido para o dia 23 de agosto.