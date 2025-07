Evento do Instituto Cidades Responsivas será realizado em agosto em Porto Alegre

Em busca de promover um diálogo entre especialistas, gestores públicos, lideranças do mercado e academia, o Instituto Cidades Responsivas realiza a terceira edição do Encontro Cidades Responsivas, que acontece nos dias 7 e 8 de agosto em Porto Alegre. O objetivo do evento é pensar o futuro das cidades de forma colaborativa. Conforme Luciana Fonseca, doutora em planejamento urbano e diretora do Instituto Cidades Responsivas, a programação foi pensada para mostrar, com exemplos reais, como é possível transformar as cidades provocando esses agentes.

Participam do encontro profissionais nacionais e internacionais de áreas como urbanismo, economia, tecnologia e governança. As informações são da organização do evento,que será realizado na sede do Instituto Caldeira. O 3º Encontro Cidades Responsivas é uma realização do Instituto Cidades Responsivas, com apoio do Caos Planejado, do Instituto Caldeira e do Sinduscon-RS e patrocínio do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo SUL (BRDE).