Exposição relembra trajetória política de Mauro Zacher

Para lembrar os três anos da morte do ex-vereador Mauro Zacher (PDT), ocorrida em 26 de junho de 2022, a Câmara Municipal de Porto Alegre recebe uma mostra fotográfica sobre a trajetória pessoal e política do parlamentar.

Em exposição desde segunda-feira, a abertura solene será nesta quarta-feira, 25, às 13h45, e ficará até o dia 2 de julho no saguão externo do Salão Adel Carvalho, no Palácio Aloísio Filho (Av. Loureiro da Silva, 255). A iniciativa é do vereador Rafael Fleck (MDB), que é primo e foi chefe de gabinete de Zacher. Na quinta-feira, 26, às 18h30, haverá uma missa em sua homenagem na Igreja São Geraldo (Avenida Farrapos, 2611).