Porto Alegre recebe evento de economia solidária

A capital gaúcha será palco do 5º Encontro Estadual da Unisol-RS, evento que reúne representantes da economia solidária de todo o Estado para debater reconstrução, políticas públicas e fortalecimento das redes cooperativas.



O encontro ocorre nos dias 27 e 28 de junho e contará com mais de 200 participantes de empreendimentos solidários de seis regiões gaúchas, o objetivo do evento é marcar a retomada presencial do setor após as enchentes de maio de 2024. As informações são da organização do evento.

LEIA TAMBÉM: Proposta para o Plano Diretor reorganiza território da Capital

A cerimônia de abertura ocorre às 10h da sexta-feira (27), e contará com a presença do secretário nacional de Economia Popular e Solidária, Gilberto de Carvalho, do presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto e de lideranças políticas e sociais da região.

5º Encontro Estadual da Unisol-RS

A programação inclui painéis, oficinas e rodas de conversa voltadas à formação de redes produtivas, estratégias de comercialização e ampliação de políticas públicas para o setor. A expectativa é que o encontro fortaleça a economia solidária como alternativa concreta de desenvolvimento sustentável para o Estado. O encontro ocorre nos dias 27 e 28 de junho no Hotel Embaixador, localizado na rua Jerônimo Coelho, nº 354, no Centro Histórico.