Movimento ODS reconhece iniciativas gaúchas voltadas ao desenvolvimento sustentável

Com o objetivo de prestigiar projetos, pesquisas, empresas e municípios gaúchos envolvidos com pautas de desenvolvimento sustentável, foi lançada a segunda edição do Prêmio ODS RS 2025, iniciativa do Movimento ODS RS. O reconhecimento busca valorizar ações alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 - metas globais estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU).

As inscrições já estão abertas e seguem até 15 de setembro, e as categorias incluem diferentes áreas de atuação, contemplando desde iniciativas locais até pesquisas acadêmicas. Será realizada, nesta segunda-feira (16), às 18h15min, uma live no canal do YouTube do Movimento ODS RS para explicar os critérios de participação, documentação, grupos e categorias.

O prêmio conta com o apoio de diferentes instituições, são elas: Secretaria-Geral da Presidência da República, CNODS, United Nations Academic Impact, Farol Social Hub Tecnopuc e a Escola de Negócios da Pucrs.