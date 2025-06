Porto Alegre capacita novos agentes da Defesa Civil

Teve início nesta semana a capacitação de 30 agentes técnicos da Defesa Civil de Porto Alegre recentemente nomeados - em junho de 2023, a Câmara aprovou proposta da prefeitura para realizar concurso público em busca de novos agentes. O treinamento é voltado para a preparação de um quadro efetivo de agentes operacionais que atuarão diretamente nas ações de prevenção, preparação, resposta e recuperação de desastres.

A capacitação terá duração de 40 dias e o conteúdo foi desenvolvido com foco na realidade e nos riscos específicos de Porto Alegre, abordando conceitos fundamentais e práticas operacionais em campo. As informações são da prefeitura.

Entre os objetivos do treinamento estão proporcionar compreensão sobre a estrutura e funcionamento da Defesa Civil no Brasil e em Porto Alegre; desenvolver habilidades para identificar e analisar riscos no território; capacitar os participantes para elaborar e executar planos de contingência; treinar os agentes para atuarem em respostas a emergências e desastres; além de prepará-los para a gestão de abrigos temporários e a comunicação em situações de crise.

A formação está sendo realizada com o apoio da Escola de Gestão Pública (EGP), área da prefeitura responsável pelas atividades de formação, capacitação e educação continuada dos servidores públicos municipais. Com a conclusão do curso, os novos agentes estarão aptos a atuar nas ruas, realizar vistorias e executar ações integradas em situações de risco ou desastre.

Outra iniciativa vinculada à Defesa Civil de Porto Alegre é criação de núcleos comunitários de proteção, com capacitação de pessoas das comunidades para que saibam dos riscos que correm e como agir em situação de emergência.