Conceitos que norteiam o Plano Diretor da Capital

A intenção da prefeitura de Porto Alegre para o Plano Diretor é dividir a parte estratégica da lei que vai efetivamente tratar do uso do solo e do regramento para novas construções. Na proposta já apresentada, a lei que seguirá como Plano Diretor terá a estrutura baseada nos seguintes componentes: estratégica; espacial; gestão e monitoramento; e instrumentos.

Na parte estratégica estarão os objetivos, que tratam do que se pretende para a cidade a partir do ordenamento urbano, e as estratégias e ações para alcançá-los. Já a componente espacial apresenta uma nova visão do território e propõe a adoção de novos mapas que orientem o que deve ser considerado nos planejamentos e no zoneamento da cidade.

Desde maio a coluna está apresentando a proposta do governo municipal para a revisão do Plano Diretor, com base no relatório síntese apresentado aos conselheiros, ao qual a coluna teve acesso. O conteúdo de hoje foi detalhado na reunião passada e hoje o grupo volta a se reunir de forma híbrida - online e presencial na Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade.