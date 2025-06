Alunos da Lomba do Pinheiro vencem prêmio nacional de transformação ambiental

Alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Saint Hilaire, do bairro Lomba do Pinheiro, venceram o prêmio Criativos Escola + Natureza, que reconhece o protagonismo estudantil na transformação ambiental.

O projeto vencedor, “Colocar o Coração no ritmo da terra”, foi desenvolvido por alunos dos 1º, 4º, 5º e 7º anos do Ensino Fundamental e do 1º ano do Ensino Médio. A iniciativa teve como foco a revitalização e valorização do Parque Saint-Hilaire, uma área próxima à escola, rica em natureza, cultura e memória local. Inspirados em autores indígenas e negros, os estudantes deram visibilidade às queimadas ilegais que ocorrem no local e criaram atividades educativas, artísticas e ambientais para conscientizar a comunidade sobre a importância de cuidar e se apropriar do território.

Como parte do reconhecimento, três estudantes e um professor do grupo ganharão uma viagem para participar de atividades ligadas à 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém do Pará, em novembro.