Prefeitura divulga censo sobre diversidade de árvores em parques de Porto Alegre

levantamento que analisou a diversidade das árvores : a Redenção e o Marinha. A iniciativa, que integra um conjunto de ações do Plano Diretor de Arborização Urbana (Pdau), utilizou o sistema Arbolink para mapear digitalmente cada vegetal presente nos espaços. A prefeitura de Porto Alegre divulgou, na manhã desta quarta-feira (4), um

Na Redenção, área de 37,51 hectares, o espaço tem 319.298,1 m² de projeção de copa, o que representa 85,12% de cobertura arbórea. Foram identificadas 6.436 árvores de 260 espécies, o que o torna um dos locais com maior biodiversidade da cidade. Do total, 63,1% são espécies nativas, com Chal-chal, Pitangueira e Tipuana sendo as espécies mais frequentes.



Já o Parque Marinha do Brasil, informa o estudo, com área de 70,70 hectares, abriga 2.896 árvores de 148 espécies, com destaque para a presença de Tipuanas e Aroeiras-vermelhas. O parque apresenta uma configuração mais aberta, com 38,60% de cobertura de copa, o que totaliza 272.920,6 m² de projeção de copa. Nesse espaço, predominam espécies exóticas, que representam 64,6% do total, enquanto as nativas somam 33,7%.