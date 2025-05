Centro já tem prédio mais alto de Porto Alegre: Edifício Santa Cruz tem 34 andares

Com uma estrutura de 107 metros de altura e 34 andares, o Edifício Santa Cruz é até hoje o prédio mais alto de Porto Alegre.

Assinado pelos arquitetos Carlos Alberto de Holanda Mendonça e Jayme Luna dos Santos em 1955, seu primeiro projeto foi aprovado junto à prefeitura em 1956, concebido sob legislação em parte inspirada na cidade de Nova Iorque, o que permitiu a altura e conformou seu escalonamento à medida que se eleva.

As informações são do Projeto, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs).