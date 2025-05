Caminhada do Patrimônio debate alterações urbanas e arquitetônicas de Porto Alegre

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS), em parceria com o Museu de História Júlio de Castilhos, promove, no dia 17 de maio, a Caminhada do Patrimônio "Duque: ontem e hoje", ação que convida o público a conhecer e refletir sobre as alterações urbanas, arquitetônicas e simbólicas no Centro Histórico de Porto Alegre.

O trajeto integra a programação oficial da 23ª Semana Nacional de Museus. O roteiro inicia na Praça do Aeromóvel, na avenida Presidente João Goulart, com vista para o Cais do Porto e Gasômetro. Também será abordada a história da antiga Cadeia Pública, que ficava na região.



A caminhada segue pela rua Duque de Caxias, eixo estruturante da cidade desde o século XIX, onde estão localizados importantes edifícios como a Pinacoteca Ruben Berta, o Palácio Piratini, a antiga Catedral Metropolitana (atual Igreja das Dores), a nova Catedral e o Memorial da Assembleia Legislativa.



O percurso inclui ainda a história do Museu Júlio de Castilhos — o mais antigo do Rio Grande do Sul — e do extinto Colégio Anchieta, demolido na década de 1970, reforçando o debate sobre as perdas patrimoniais na cidade. A atividade também busca debater a atual proposta de construção de um empreendimento de grande porte ao lado do Museu Júlio de Castilhos. A caminhada encerra no Viaduto Otávio Rocha.

Caminhada do Patrimônio "Duque: ontem e hoje"