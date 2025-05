Com incentivo à moda sustentável, feira reúne mais de 70 brechós em São Leopoldo

Com o objetivo de ressignificar as roupas e promover uma moda mais circular e sustentável, a Feira Bem Vestida chega a sua 22ª edição no próximo sábado (10), a partir das 10h, no Ginásio Municipal Celso Morbach, em São Leopoldo.

De acordo com informações da assessoria do evento, a edição reunirá mais de 70 brechós, e além das opções de vestuário, o evento terá área de alimentação, estacionamento e guarda-volumes gratuitos. Serão 95 expositores entre brechós, alimentação, cosmética natural e outros produtos.

Em 2025, a feira realiza uma parceria com a Apoena Socioambiental e opera com o formato de resíduo zero. Todos os resíduos gerados no evento serão corretamente separados e encaminhados. Recicláveis irão para uma cooperativa de catadores, orgânicos para a empresa Virando a Terra, e rejeitos para o aterro sanitário. Além disso, haverá um ponto de coleta de óleo de cozinha usado, que será destinado à cooperativa Mundo Mais Limpo, e outro para eletroeletrônicos, que seguirão para reciclagem.

pré-cadastro através de um formulário O ingresso para o evento é a doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado ao Banco de Alimentos. Para participar é necessário realizar um

O evento acontece no próximo sábado (10), das 10h às 17h, no Ginásio Municipal Celso Morbach, localizado na avenida Dom João Becker, 313, no centro de São Leopoldo.