Ronovacoop forma líderes de cooperativas de reciclagem de Porto Alegre e região

Em maio de 2024, 200 famílias de catadores que atuam em cooperativas de reciclagem atingidas pela enchente em Canoas foram atendidas pela Campanha Recomeçar, iniciativa do Movimento ODS RS, ancorado no Tecnopuc, em parceria com o projeto Canoas Recicla com a Gente. O impacto positivo da campanha motivou o acompanhamento após a enchente, resultando na criação do Projeto Renocavoop, curso de formação para líderes das cooperativas de reciclagem que está em andamento desde março deste ano na Escola de Negócios da Pucrs.

Uma vez por semana, 27 trabalhadores de oito cooperativas de Porto Alegre, Canoas e Nova Santa Rita se reúnem para aulas de gestão administrativa, planejamento estratégico, liderança, finanças e comunicação, ministradas por professores especializados. A metodologia do curso inclui estudos de caso, atividades práticas e visitas técnicas para garantir a aplicação dos conhecimentos na rotina das cooperativas. A formatura da primeira turma está marcada para dezembro.

Rossana Parizotto, pós-doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGAd) da Pucrs e uma da coordenadoras do projeto, explica que, além da formação, o Renovacoop também busca o reconhecimento da formação como uma política pública, o que está sendo apresentado a parlamentares gaúchos. A ideia é elaborar um projeto de lei a nível estadual. Também está à frente da iniciativa a professora e coordenadora do PPGAd Ana Clarissa Santos.

O Projeto Renovacoop foi aprovado no edital do Programa de Extensão da Educação Superior na Pós-Graduação (Proext) da Capes, com o objetivo de desenvolver um trabalho que gere impacto na sociedade. A realização é da Pucrs, a partir da atuação de professores, pós-doutorandos, doutorandos e mestrandos dos programas de pós-graduação em Administração, Economia do Desenvolvimento e Sociologia e Ciência Política. O Projeto Renovacoop conta ainda com o apoio técnico de Canoas Recicla com a Gente e Movimento ODS RS e com apoio institucional da Secretaria Geral do Governo Federal e da Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (CNODS).