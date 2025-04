Iniciativa para reconstrução no RS é apresentada no Encontro Internacional da Indústria da Construção

Durante o Encontro Internacional da Indústria da Construção (ENIC), realizado no início de abril, em São Paulo, a reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes do ano passado foi apresentada como exemplo de inovação na construção civil. As informações são da assessoria da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), que promoveu o evento.

O presidente do Sindicato da Indústria da Construção do Estado (Sinduscon-RS), Claudio Teitelbaum, apresentou um bairro modelo desenvolvido pelo com 31 casas modulares que foram doadas a famílias atingidas pela catástrofe. A iniciativa reforçou a importância de métodos construtivos ágeis e sustentáveis.

LEIA TAMBÉM: Escritório de arquitetura de Porto Alegre é premiado no iF Design Award 2025

Soluções tecnológicas com foco em sustentabilidade e segurança também ganharam espaço no evento, com destaque para experiências que têm potencial de salvar vidas e qualificar empregos. Um dos exemplos apresentados foi o sistema de contenção de encostas desenvolvido no Paraná, que evitou tragédias em áreas de risco. Outro caso foi o uso integrado de BIM e inteligência artificial em obras em Goiás, que trouxe mais eficiência e segurança aos canteiros de obra.

A agenda energética também esteve em evidência. O painel sobre energia no setor da construção apontou caminhos para maior eficiência no consumo, com foco na diversificação das fontes e em políticas públicas de longo prazo. Especialistas defenderam incentivos para a adoção de sistemas fotovoltaicos, medidas de eficiência energética e integração com redes inteligentes como forma de reduzir custos e ampliar a competitividade das edificações brasileiras.

De acordo com o presidente da CBIC, Renato Correia, "a construção civil vem se preparando para se adequar às exigências ambientais". Ele conta que foi proposta a criação de um grupo de trabalho para desenvolver estratégias de descarbonização, visando alinhar o setor às metas globais de sustentabilidade. O evento contou a presença do presidente Lula e mais de 200 horas de conteúdos em mais de 120 painéis.