Escritório de arquitetura de Porto Alegre é premiado no iF Design Award 2025

OSPA Arquitetura & Urbanismo, o projeto do Cap.1 Três Figueiras, condomínio de alto padrão no bairro Três Figueiras, em Porto Alegre, foi um dos vencedores na categoria Residential Architecture da edição 2025 do iF Design Award Concebido pelo escritório, o projeto do, condomínio de alto padrão no bairro Três Figueiras, em Porto Alegre, foi um dos vencedores na categoria Residential Architecture da edição 2025 do, uma das principais premiações de design do mundo. As informações são do escritório.

Realizado pelo iF International Forum Design GmbH, instituição fundada em 1953 em Hannover, na Alemanha, o concurso contou com quase 11 mil inscrições de 66 países, que concorreram em 75 categorias. Os vencedores foram definidos por 131 jurados de 23 países. O Cap.1 Três Figueiras, empreendimento da ABF Developments, segue o conceito de casas suspensas com unidades sobrepostas de forma escalonada.

"Para o OSPA, conquistar o iF Design Award, premiação com mais de 70 anos de tradição e referência absoluta no design global, confirma a eficácia de uma abordagem que harmoniza inovação estética, funcionalidade e sensibilidade às necessidades do mercado em seus projetos", destaca Rodrigo Milani, sócio do OSPA Arquitetura & Urbanismo e manager do projeto.