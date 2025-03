Abaixo-assinado pede preservação de praça onde passará obra do Túnel da Conceição

Túnel da Conceição, próximo da avenida Osvaldo Aranha, em Porto Alegre. É neste local que a prefeitura irá construir a nova saída do túnel para quem trafega no sentido Centro-Bairro. Assim, ao invés de acessar a rua Sarmento Leite, os veículos vão acessar diretamente a Osvaldo. Mas a notícia da obra, divulgada pela coluna no início do mês, não agradou moradores do entorno Um abaixo-assinado virtual Esplanada Correio do Povo é o nome do espaço verde que fica entre as pistas do, próximo da avenida Osvaldo Aranha, em Porto Alegre. É neste local que a prefeitura irápara quem trafega no sentido Centro-Bairro. Assim, ao invés de acessar a rua Sarmento Leite, os veículos vão acessar diretamente a Osvaldo. Mas a notícia da obra, divulgada pela coluna no início do mês, não agradou, que criaram um movimento para "salvar a praça".pede a "preservação das árvores" e o "direito da população de ser ouvida".

Para solucionar o gargalos da saída do tunel em direção à avenida Osvaldo Aranha, uma obra no canteiro entre as duas aberturas do túnel vai permitir o acesso direto à Osvaldo, tanto à esquerda, que leva ao sentido à avenida Protásio Alves, quanto à direita, em trecho que hoje só é liberado para ônibus do transporte público municipal e metropolitano. Esta será a primeira intervenção no fluxo desde a inauguração do Túnel da Conceição, em 1972.

Obra será custeada com recursos de emendas parlamentares das Câmaras Municipal e Federal.