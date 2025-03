O que é a proposta da prefeitura de Porto Alegre para o Arroio Dilúvio

Para despoluir o Arroio Dilúvio e transformar a aparência no entorno Porto Alegre utilizará recursos públicos e o que conseguir arrecadar com investimentos privados da construção civil na região. Na semana passada foram apresentados os estudos que devem subsidiar a proposta de uma operação urbana consorciada (OUC) para a região. A área de abrangência prevista é de 1.624 hectares, incluindo as avenidas Protásio Alves, Bento Gonçalves e Antônio de Carvalho e vias internas de diversos bairros. dos 9,4 km da avenida Ipiranga, a prefeitura deutilizará recursos públicos e o que conseguir arrecadar com investimentos privados da construção civil na região. Na semana passada foram apresentados os estudos que devem subsidiar a proposta de umapara a região. A área de abrangência prevista é de 1.624 hectares, incluindo as avenidas Protásio Alves, Bento Gonçalves e Antônio de Carvalho e vias internas de diversos bairros.

A operação urbana consorciada é considerada um instrumento urbanístico para planejamento localizado, com flexibilização de padrões construtivos e o perfil das atividades econômicas em troca de contrapartidas direcionadas a investimentos na própria região. Está prevista no Estatuto da Cidade, lei de 2001 que regulamenta o capítulo urbano da Constituição Federal.

Pouco conhecida no cotidiano do planejamento, a operação urbana consorciada é apontada como sinônimo de grandes projetos urbanos, ou seja, aqueles que provocam uma mudança significativa na paisagem de onde são realizados. Sua execução não está atrelada a um único investidor privado e sim a um conjunto de investimentos intermediados pelo poder público. Já o controle deve ser feito com representação da sociedade civil durante toda a sua implementação.

Outra forma de definir esta forma de planejar as cidades é tratar a OUC como um projeto de escala intermediária. Enquanto o Plano Diretor deve planejar o território do município como um todo, a operação urbana consorciada pode fazer um recorte de área específica e atingir objetivos locais, ainda que articulados à proposta geral do Plano Diretor.

Uma característica importante da OUC é garantir que os valores arrecadados pela prefeitura a partir do projeto só serão usados em obras de qualificação na sua própria área de abrangência. O Plano Diretor de Porto Alegre prevê a OUC como "Projeto Especial de Impacto Urbano de 3º Grau", e expressa que "os recursos obtidos pelo Poder Público Municipal (...) serão aplicados exclusivamente na própria Operação".

A arrecadação destes recursos pode se dar de diferentes formas, como o pagamento de uma outorga por alteração de uso ou do limite de altura das construções. Por um lado, isso dá garantia ao empreendedor de investimento na área que será construída; por outro, concentra investimentos em uma região já valorizada da cidade, como é o caso do entorno da avenida Ipiranga.

O Plano Diretor também define que "poderão ser previstas, entre outras medidas, a modificação dos padrões de uso e ocupação do solo, subsolo e espaço aéreo, inclusive o potencial construtivo e os padrões de parcelamento, bem como alterações dos padrões edilícios, desde que considerados os impactos urbanos ambientais". Prevê, ainda, que estes projetos "devem, necessariamente, prever contrapartidas que promovam melhorias sociais".