Defensoria recomenda reabertura de consulta e inclusão de catadores na PPP do lixo

Em ofício enviado à prefeitura de Porto Alegre na sexta-feira, dia 21 de fevereiro, a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE/RS) recomenda a adoção de medidas para ampliar a participação popular e garantir a inclusão dos catadores no Projeto de Parceria Público-Privada (PPP) dos Resíduos Sólidos Urbanos. A iniciativa é dos núcleos de Defesa Ambiental e dos Direitos Humanos e a informação é da assessoria de comunicação do órgão.

A recomendação prevê a reabertura do prazo de consulta pública sobre a PPP, com a realização de audiências em todas as regiões de gestão do planejamento (RGPs) da cidade. A consulta foi encerrada também na sexta, mesmo dia do envio do ofício. A DPE solicita ainda que a proposta inclua os catadores "em etapas como triagem, coleta seletiva e valorização dos resíduos" e estabeleça no edital e no contrato "mecanismos de contratação digna, de fomento e custeio para cooperativas e associações e alternativas de garantia de renda para catadores autônomos".

A parceria público-privada prevê que a licitação seja realizada através de concorrência pública, tendo como critério de julgamento o menor valor da contraprestação a ser paga pelo concedente. A parceria abrangerá desde a coleta dos resíduos até o tratamento e disposição final dos rejeitos, inclusive resíduos da construção civil.