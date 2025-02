Apenas 13 países atualizaram metas climáticas do Acordo de Paris no prazo

A cada cinco anos, os países signatários do Acordo de Paris, tratado multilateral de 2015 que busca frear o aquecimento global, devem atualizar as suas metas individuais de redução global da emissão de gases de efeito estufa (GEE) com foco nos 10 anos seguintes - para isso, devem ter como base dados atualizados pela ciência climática no período.

O documento recebe o nome de Contribuições Nacionalmente Determinadas - NDCs, na sigla em inglês. Neste ano, das 197 nações signatárias, apenas 13 entregaram a atualização, a segunda da série, no prazo, que encerrou na segunda-feira, dia 10 de fevereiro. Apesar da data, a entrega pode ser protocolada a qualquer momento junto à Convenção-Quadro da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.

Ter o compromisso de cada país documentado - assim como sua entrega no prazo - é importante para guiar debates e acordos climáticos a nível global. O Instituto ClimaInfo aponta que "o descumprimento quase que generalizado do prazo dificultará a análise da ambição climática agregada dos países, instrumento vital para avaliar os compromissos nacionais" nas conferências das partes sobre o clima.

Em novembro deste ano, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) será sediada no Brasil, em Belém, capital do Pará. O país foi o segundo a entregar suas NDCs. Poucos dias antes, em novembro passado, os Emirados Árabes Unidos inauguraram a série de 2025.

Em terceiro na lista estão os Estados Unidos, ainda na gestão de Joe Biden, portanto antes de Donald Trump abandonar o Acordo de Paris pela segunda vez. Completam a lista, na ordem da data de envio, Uruguai, Reino Unido, Nova Zelândia, Andorra, Equador, Santa Lúcia, Ilhas Marshall, Singapura e Zimbábue.

No ano que completa uma década, o Acordo de Paris enfrenta os maiores desafios desde a sua elaboração, na COP21, realizada na capital francesa. A ambição de reduzir as emissões de GEE para a manter o aquecimento global "idealmente" em 1,5°C até o fim do século (2100) foi superado já nos primeiros anos da segunda década: 2024 foi o ano mais quente já registrado e alcançou 1,55ºC.

Além de não terem conseguido frear o aquecimento do planeta, os países que seguem no acordo terão que lidar com uma nova virada na postura dos EUA - em sua posse, Trump declarou: "Temos algo que nenhuma outra nação jamais terá: a maior quantidade de petróleo e gás de qualquer país da Terra. E vamos usá-la".

O país é atualmente responsável por 11,13% da quota de emissão global de GEE, atrás somente da China, com 25,88%, conforme dados da plataforma de dados abertos Climate Watch, gerida pelo World Resources Institute (WRI) em colaboração com parceiros, que é uma contribuição para a Parceria NDCs.

A participação do Brasil nas emissões é bem menor que a dos dois gigantes, medida em 3,09%. Mas, apesar do governo brasileiro se apresentar como agente global capaz de mediar conflitos que envolvam clima, e tendo a Floresta Amazônica como cartão de visita e trunfo para a negociação, a prática destoa do discurso. Na semana passada, o presidente Lula voltou a defender a mineração de petróleo na foz do Rio Amazonas, na costa norte do país. "Nós (o Brasil), a hora que começamos a explorar a chamada Margem Equatorial, eu acho que gente vai dar um salto de qualidade extraordinária. Queremos fazer tudo legal, respeitando o meio ambiente, respeitando tudo. Mas nós não vamos jogar fora nenhuma oportunidade de fazer esse país crescer", disse.

São apenas dois exemplos que apontam o caminho inverso ao que pregam os cientistas climáticos. Conforme dados divulgados pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), para estabilizar a temperatura pelos próximos 20 anos, é necessário reduzir as emissões de gases de efeito estufa em pelo menos 57%, que só será possível com a diminuição drástica da produção e do consumo de combustíveis fósseis.