Viaduto Otávio Rocha, no Centro de Porto Alegre, terá festa para marcar os 92 anos da sua inauguração

Neste fim de ano o Viaduto Otávio Rocha, uma das obras de engenharia mais icônicas de Porto Alegre, completa 92 anos da sua inauguração. Para marcar a passagem, o espaço e seus visitantes ganharão uma festa nesta quarta-feira, 4 de dezembro. A celebração terá início às 18h na escadaria que leva o nome de Passeio Outono, junto ao Bar Armazém Porto Alegre, com acesso pelo número 1.350 da Rua Duque de Caxias.

Em evento aberto ao público, a festa terá música ao vivo com Rodrigo Almada e Metais e com Márcio Fumaco, apresentação da Cia de Dança Igah Hamaad, e mostra fotográfica de Márcio Monteiro, além de homenagem a pessoas que contribuem para a preservação da memória do Viaduto.

Projetada já como uma obra de arte para a cidade, o Viaduto Otávio Rocha abriu espaço para passagem da Avenida Borges de Medeiros – o que torna a estrutura conhecida também como "Viaduto da Borges". Suas características arquitetônicas e sua relevância sociocultural levaram o município a inscrever o viaduto no Livro Tombo em 1988. A estrutura passou por uma restauração entre 2000 e 2001 e está novamente sendo restaurada

A realização é da Associação Comunitária do Centro Histórico e da Associação Representativa e Cultural dos Comerciantes do Viaduto Otávio Rocha, com apoio da prefeitura de Porto Alegre em atendimento a uma demanda da temática Desenvolvimento Econômico, Tributação, Turismo e Trabalho do Orçamento Participativo.