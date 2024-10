Atividade mobiliza para limpeza de praia do Guaíba na Zona Sul de Porto Alegre

Mobilizar as pessoas a defenderem o Guaíba - este é o foco da ação #LimpeOLagoGuaíba 2024, que será realizada no próximo domingo, dia 20 de outubro, na orla de Belém Novo, Zona Sul de Porto Alegre. A atividade, ligada ao Dia Mundial da Limpeza, convida os participantes a percorrerem o trecho de 1,5 km, entre a Praça José Comunal e a Praia do Veludo, a partir das 9h, recolhendo os resíduos (lixo) depositados na praia.

No local estarão equipes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) e de três grupos de Escoteiros do Mar: Seival, do bairro Lami, Tritão, do bairro Belém Novo, e Passo da Pátria, da Vila Assunção. A embarcação de apoio da Marinha, que também participará da mobilização, será da Capitania Fluvial de Porto Alegre.

Além do cunho ambiental, o evento também tem caráter social e pede que os participantes levem no dia 2kg de alimento não perecível. O que for arrecadado será doado para a Casa de Apoio Madre Ana, da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Voluntários podem se inscrever pelo e-mail [email protected]

O evento #LimpeOLagoGuaíba 2024 tem o patrocínio de ITALI Embalagens Plásticas, CMPC Brasil, Vitalin Sem Glúten, Sindilojas POA e Sicredi Origens RS. Apoio: Coca-Cola FEMSA, CATSUL, TRANSUL Emergências Médicas, Departamento Municipal de Limpeza Urbana de Porto Alegre, Grupos de Escoteiros do Mar Seival, Tritão e Passo da Pátria, Weber Super Troca de Óleo, HENVIX Ambiental, Orquídea Alimentos e Portal Francisswim.com.br. Entidade Assistencial Beneficiada: Casa Madre Ana da Santa Casa de Misericórdia de POA. Realização do Projeto Nadando Pelos Cartões Postais.