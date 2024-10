Mais duas empresas aderem à troca de Solo Criado por serviço em Porto Alegre

Solo Criado por contrapartida teve mais duas aquisições em Porto Alegre. A modalidade converte o que seria pago em dinheiro à prefeitura em entrega de serviço ou execução de obra pública. A coluna abordou o tema na semana passada A compra depor contrapartida teve mais duas aquisições em. A modalidade converte o que seria pago em dinheiro à prefeitura em entrega de serviço ou execução de obra pública.. Nesta segunda-feira, 30 de setembro, dois novos termos foram publicados no Diário Oficial do Município.

Para garantir índices construtivos, o que equivale a mais metros quadrados, para um empreendimento no bairro Bela Vista, a CFL custeará obras de recuperação do Centro Municipal de Cultura, Arte e Lazer Lupicínio Rodrigues, na Av. Érico Veríssimo, onde fica o Teatro Renascença.

Conforme relatório técnico elaborado pela prefeitura, os principais danos à estrutura do local são manchas e bolhas de umidade nas paredes internas do térreo e subsolo, danos em esquadrias, vidros e pisos, comprometimento das instalações elétricas e deterioração das estruturas de madeira.

A outra aquisição foi feita pela Cyrela, a segunda neste ano, desta vez para uso em empreendimento no bairro Rio Branco. As contrapartidas, embora oficializadas no fim de setembro, já estão em execução há alguns meses. Por exemplo, laudos técnicos para a avaliação de danos estruturais no Muro da Mauá já foram finalizados, assim como a reposição de borrachas nas quadras esportivas do trecho 3 da Orla do Guaíba, liberadas para a população.

Também previsa a contratação de projetos e orçamentos para obras vinculadas a diversas secretarias, como Educação, Saúde e Desenvolvimento Social. Alguns já estão finalizados, informa a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade.