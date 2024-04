Cooperativa da Ilha dos Marinheiros assume galpão de triagem em Porto Alegre

A Cooperativa dos Recicladores e Papeleiros da Ilha Grande dos Marinheiros recebeu do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) autorização para gerir a Unidade de Triagem Paraíba, na rua de mesmo nome no bairro Floresta, em Porto Alegre. Conforme o DMLU, a Cooperativa Mãos Unidas Santa Teresinha, que atuava no local, desistiu da atividade. As informações são do setor de comunicação da prefeitura.

A ação com os catadores das Ilhas é parte do termo de compromisso assinado entre a prefeitura e recicladores autônomos em abril de 2022, mediado pela Defensoria Pública, para regularização da atividade. Atualmente, os resíduos recicláveis são levados pelo DMLU aos núcleos familiares de triagem na Ilha Grande dos Marinheiros, em locais onde ocorrem enchentes devido ao extravasamento do Rio Jacuí. A expectativa com a cedência do espaço é oferecer um local mais seguro para uma parcela do grupo de 143 recicladores realizar suas atividades.