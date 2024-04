Tribunal de Contas adia decisão sobre leis do 4º Distrito e do Centro

Um pedido de vista adiou a decisão do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) sobre leis do 4º Distrito e do Centro de Porto Alegre. A apreciação teve início na quarta-feira passada. Declarado impedido de participar da análise do caso, o conselheiro Iradir Pietroski foi substituído por Daniela Zago Gonçalves da Cunda, que pediu vista.

a auditoria do TCE As duas leis, vigentes desde 2022, concedem estímulos à construção civil nessas regiões da cidade. No mesmo ano,apontou que os programas "apresentam uma série de irregularidades". A prefeitura reafirma a legalidade das leis. Ainda não há previsão de data para a retomada do julgamento.