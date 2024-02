O muro que separa o Cais Mauá da avenida com o mesmo nome, no Centro de Porto Alegre, será parcialmente removido - é o que prevê o edital do leilão que repassou a gestão da área para a iniciativa privada.

o muro deverá ser substituído por uma estrutura instalada entre o rio e os armazéns setembro do ano passado Parte de um sistema de proteção contra enchentes,, o que garantirá também a preservação do patrimônio, que hoje está sujeito a inundações, como aconteceu em

Apresentada nos estudos técnicos, a alternativa prevê uma elevação do nível do calçamento em pelo menos 1,26 metro acima da cota do Cais, que será complementada por uma estrutura móvel de pelo menos 1,74 metro - somando, assim, a altura atual do muro, que é de 3 metros.

A nova estrutura deverá se estender pelos 3,1 quilômetros da área do Cais, somando o trecho dos armazéns e o setor das Docas. O muro atual só poderá ser retirado quando concluída a construção da nova estrutura.