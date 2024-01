Denúncia questiona transporte de eleitores para votação do Conselho do Plano Diretor

Ônibus e vans transportaram pessoas para votar na chapa 1 na eleição do Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre na região 6 - Centro Sul e Sul nesta quinta-feira, 25 de janeiro, no Centro da Comunidade Parque Madepinho. A prática foi denunciada como irregular por integrantes da chapa 2, que alegam ter registro em fotos e vídeos de ao menos 14 viagens chegando ao local com pessoas usando adesivo alusivo à chapa 1, que venceu o pleito com quase 60% dos votos.

conselheiro reeleito Luiz Antônio Marques Gomes, titular da chapa vencedora e, reconhece a mobilização dos veículos e atribui isso a um “avanço de organização” por parte da comunidade. “Vieram sim de ônibus, de carona coletiva, de van, porque as pessoas tem que se organizar, a região é muito grande”, sustenta.

A situação foi registrada em ata por Jacqueline Custódio, que disputou a eleição como candidata a segunda suplente pela chapa 2 e acusa a prática como irregular. Segundo ela, “se não acontecer nada (no âmbito da prefeitura), vamos continuar (com a denúncia) no Ministério Público e na Justiça”.

A prefeitura alega que a prática não é considerada uma irregularidade. Gabriela Brasil, da comissão eleitoral, informa que a orientação é, além do registro em ata, também enviar o relato por e-mail juntamente com as provas. “A comissão eleitoral vai tomar as providências que entender cabíveis de acordo com as provas que forem enviadas”, explica.

Na eleição para a Região de Gestão do Planejamento 6 foram 1.593 votos, sendo 955 para a chapa 1 e 638 para a chapa 2. Em 2018 a região teve 845 votos.