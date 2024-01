MOB cedeu ônibus para eleitores irem à votação do Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre

Um ônibus do consórcio MOB, que atende linhas da bacia Norte do transporte público da Capital, transportou - ida e volta - passageiros até o local da eleição do Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre na região 3 - Norte e Eixo Baltazar na terça-feira, dia 16 de janeiro, no FGTAS Vida Centro Humanístico. Vídeos que circulam nas redes sociais apontam que o transporte foi feito com um ônibus da frota nova do transporte coletivo e mostram pessoas usando adesivo alusivo à chapa 1, com destaque para o dizer "chapa comunitária", embarcando pela porta destinada ao desembarque.

conselheiro reeleito Jackson Roberto Santa Helena de Castro,, atribui a mobilização à comunidade e informa que o transporte não foi pago por ele ou por seus apoiadores, mas sim cedido pela empresa MOB. Não há informação de quantas pessoas foram transportadas até o local da votação para o Conselho do Plano Diretor, nem de quais comunidades são moradoras.

Assessor de Comunicação, Relações Institucionais e Comunitárias do consórcio, Fagno Ferreira da Costa confirma a cedência e afirma que "não é um caso isolado". A solicitação foi feita por meio do Orçamento Participativo (OP) para o transporte de comunidades da região Norte. Ele justifica que a ação faz parte do programa "Comunidade no MOB". "O Consórcio MOB não faz distinção de pessoas ou entidades, estamos abertos a dialogar e buscar soluções para melhor atender e ajudar a comunidade em nossa região operação", afirma.

Por mês são em média quatro viagens cedidas para escolas, entidades, ONGs, associações de bairros e para atividades do OP. O programa, conforme o assessor, é conduzido há 20 anos pelas empresas que compõem o consórcio MOB Mobilidade em Transportes: Navegantes, Nortran e Sopal. Desde 2016 elas operam em conjunto o transporte coletivo nos lotes 1 e 2 de Porto Alegre.

Na eleição para a Região de Gestão do Planejamento 3 foram registrados 969 votos, sendo 609 para a chapa 1, 181 para a chapa 2 e 179 para a chapa 3. Em 2018, a região registrou 72 votos.