Como será a votação para o Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre

Pode votar nas eleições regionais para o Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre qualquer morador da Capital com mais de 16 anos.A votação será presencial, das 17h às 21h, sendo preciso apresentar documento de identificação e comprovante de residência ou domicílio profissional na região de gestão do planejamento onde irá votar. Confira aqui as chapas na disputa e abaixo o calendário e o local de votação.Cada eleitor poderá votar em somente uma região, com um voto para a chapa de conselheiros e um para delegado regional.Nos casos em que há apenas uma chapa concorrendo, ou se o número de candidatos a delegado for inferior ao número de vagas disponibilizadas, a eleição poderá ser por aclamação.Os eleitos serão anunciados no dia e local da eleição, ao fim do processo. O resultado será homologado posteriormente.