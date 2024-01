Apenas duas das 25 toneladas de resíduos recolhidos na Orla do Guaíba estavam em condição de reciclagem

festa de Reveillón 25 toneladas de resíduos foram recolhidas pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) no dia 1º. Os 14 contêineres espalhados pela Orla do Guaíba, no trecho onde foi realizada ade Porto Alegre, não pareceram suficiente ou não foram adotados pela população que frequentou o local na virada do ano 2023 para 2024. Cerca deforam recolhidas pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) no dia 1º.

Os resíduos mais recolhidos foram sacolas plásticas, embalagens e garrafas de vidro. No entanto, apenas duas toneladas de recicláveis não estavam misturadas com rejeitos e terão como destino a reciclagem. O material foi encaminhado para Unidade de Triagem Anjos da Ecologia. O restante vai para o aterro sanitário de Minas do Leão, distante 100 quilômetros da Capital. Não foi especificado quanto, mas o poder público informa que, do que foi recolhido, "grande parte do material estava espalhado pelo chão".

Para Paulo Marques, diretor-geral do DMLU, "esse grande acúmulo de resíduos após a festividade nos alerta que a população precisa colaborar com a limpeza urbana e descartar corretamente os materiais".