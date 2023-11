Encerra dia 30 de novembro o prazo das inscrições para a eleição do Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre

Encerra nesta quinta-feira, dia 30 de novembro, o prazo para inscrição para as eleições do Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre. Abertos no dia 13 deste mês, dois editais tratam dos processos eleitorais. Um é para a definição dos oito representantes comunitários das Regiões de Gestão do Planejamento. O outro é para escolher cinco entidades, sendo elas de classe e afins ao planejamento urbano, empresariais (a prefeitura informa que preferencialmente da área da construção civil), ambientais, e instituições científicas. Também deverá ser renovado o representante do Orçamento Participativo.

Nas regiões de planejamento serão formadas chapas com conselheiros titulares, suplentes e delegados. Interessados em concorrer devem ter pelo menos 18 anos e residir na região da representação. Não é autorizada a candidatura de quem exerce cargo em comissão na Prefeitura de Porto Alegre, cargo eletivo municipal ou de representação em outro Conselho Municipal. Já as entidades eleitas indicarão os representantes.

está sem se reunir desde a última semana de outubro O Conselho do Plano Diretor. A mesma liminar que ordenou a suspensão das atividades também decidiu que a prefeitura deveria realizar as eleições, o que deveria ter acontecido em 2020 e vinha sendo prorrogado por portarias desde então. Na semana passada, um recurso da prefeitura foi negado pelo Tribunal de Justiça.

Em atendimento à liminar, os editais eleitorais foram abertos no dia 13 de novembro, o que representa pouco mais de duas semanas para a comunidade e organizações sociais se inscreverem. À coluna chegaram relatos de dificuldades para concluir o procedimento da inscrição, além da confusão gerada por dados como a informação de e-mails de contato diferentes nos dois editais e o endereço do site fazer referência a "eleições 2022".

A prefeitura informa que as inscrições para o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental devem ser feitas pelo site- neste endereço há um passo a passo para explicar como realizar a inscrição. Os canais para atendimento em caso de dúvidas são o telefone (51) 98615-1563 (de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h) e o e-mail [email protected] . As votações serão online pelo site, onde também serão feitas as inscrições após a publicação do edital do Diário Oficial de Porto Alegre.

Calendário



Regiões de Gestão do Planejamento



13/11/2023 a 30/11/2023 - Inscrições

4/12/2023 - Publicação dos candidatos inscritos

5/12/2023 a 12/12/2023 - Período para pedidos de impugnação das chapas

13/12/2023 a 20/12/2023 - Resposta aos pedidos de impugnação

22/12/2023 - Publicação dos locais de votação

22/12/2023 - Publicação do resultado final das inscrições após impugnação

9/1/2024 a 1/2/2024 - Eleições

9/2/2024 - Homologação do resultado final das eleições



Entidades



13/11/2023 a 30/11/2023 - Inscrições

4/12/2023 - Publicação as entidades inscritas

2/1/2024 a 9/1/2024 - Período para pedidos de impugnação das entidades

10/1/2024 a 17/1/2024 - Resposta aos pedidos de impugnação

19/1/2024 - Publicação do resultado final das inscrições após impugnação

8/2/2024 - Eleições *

9/2/2024 - Homologação do resultado final das eleições



* Das 14h às 17h na sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Rua Luiz Voelcker, 55)