Carta busca apoio a catadores das unidades de triagem de Porto Alegre

Lançada há uma semana, a "Carta de apoio aos catadores a às catadoras das unidades de triagem de Porto Alegre" está recebendo assinaturas. A carta reivindica à prefeitura de Porto Alegre melhores condições de trabalho e termos de serviços para esta categoria de profissionais e seus espaços de trabalho. Uma das demandas é a revisão do valor do contrato firmado entre o poder público e as cooperativas, considerando que o valor pago atualmente não cobre os custos fixos das unidades de triagem.

O serviço prestado pelas cooperativas é o de recebimento dos resíduos da coleta seletiva, que serão triados e encaminhados para a reciclagem. Dar o destino adequado e garantir o "desvio de aterro", evitando que recicláveis sejam depositados em aterro sanitário, é uma obrigação do município, delegada às unidades de triagem por meio destes contratos de prestação de serviço.

Em Porto Alegre, as 17 unidades de triagem que prestam serviço ao município são responsáveis por encaminhar para a reciclagem cerca de 1,5 mil toneladas de resíduos todos os meses, conforme dados do DMLU de 2022.

Em reunião no fim de outubro, o prefeito Sebastião Melo (MDB) recebeu de representantes dos catadores uma proposta de novo contrato para a prestação de serviços ao município e confirmou que os contratos serão avaliados para trazer maior segurança aos trabalhadores. O mesmo compromisso havia sido assumido pelo prefeito um ano antes, em novembro de 2022, durante a Conferência Municipal do Meio Ambiente, mas não houve avanço no período.

A carta também demanda melhorias e investimentos na infraestrutura das unidades e a valorização e protagonismo dos catadores e catadoras de materiais recicláveis em decisões que afetam a categoria. A ação é organizada pela Campanha Coleta Seletiva Viva POA, que é um projeto articulado pela Apoena Socioambiental em parceria com o PROLATA Reciclagem, e conta com o apoio de diversas organizações ligadas à categoria e ao trabalho de coleta de materiais recicláveis para a reciclagem.