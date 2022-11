Valor pago a cooperativas terá reajuste, promete Melo

O valor repassado pela prefeitura de Porto Alegre para as cooperativas que realizam a triagem dos resíduos recicláveis - o lixo seco - vai ser reajustado. Atualmente 16 galpões são contratados pela município para receber o que é recolhido pela coleta seletiva em toda a capital. Pelo serviço, recebem um recurso mensal para custeio, em torno de R$ 5 mil em média, o que não é suficiente para cobrir todos os gastos com a manutenção e a operação do espaço.

O compromisso de reajuste foi assumido pelo prefeito Sebastião Melo (MDB) nesta quinta-feira, dia 17, em sua fala na abertura da 6ª Conferência Municipal do Meio Ambiente. "Se queremos separar lixo, temos que dar às cooperativas, que estão na ponta, condições de trabalho", declarou. A promessa foi uma resposta ao pedido feito pouco antes do início do evento por Annelise Steigleder, da Promotoria de Justiça e Defesa do Meio Ambiente de Porto Alegre. O percentual ou o valor do reajuste não foi informado.

Annelise explicou que se trata de uma demanda do Ministério Público (MP) Estadual, do MP do Trabalho e da Defensoria Pública. As cooperativas para separação de recicláveis surgiram em Porto Alegre na década de 1990 como parte de uma política ambiental, com o fim dos lixões, social, para retirar os catadores da informalidade, e econômica, já que a organização proporciona melhores condições de trabalho renda para as famílias que vivem disso.

No entanto, a mão de obra não é remunerada pelo serviço de triagem, já que o pagamento pode ser usado somente para custeio. Vale lembrar que é dos municípios a responsabilidade pela gestão dos resíduos, o que inclui garantir a destinação adequada. Não fosse a separação feita pelos catadores, uma quantidade muito maior de resíduos teria como destino o aterro sanitário. Como comparação, a Cootravipa, cooperativa responsável pela coleta nas ruas, recebe recurso da prefeitura para o pagamento dos trabalhadores. No caso das cooperativas de triagem, o rendimento mensal dos trabalhadores depende da venda do material em condição de ser reciclado. Não há, portanto, uma renda mínima garantida.

"Vamos mandar uma recomendação ao prefeito, instruída com vários documentos que mostram a necessidade urgente de reajuste, que não acontece desde 2014", explicou a promotora. A estimativa é que o repasse esteja defasado em pelo menos 100%, já que a média mensal de gasto para a manutenção passa dos R$ 11 mil por galpão. "Quando queremos trazer essas comunidades tão pobres e vulneráveis para um patamar de dignidade e inclusão real no ambiente profissional, isso tudo envolve custos", completou Annelise.

A notícia foi recebida com aplausos da plateia no auditório do prédio 9 da PUC/RS. Mas não havia catadores presentes. Embora um dos painéis do evento fosse relacionado aos resíduos, a categoria alega não ter sido convidada para elaborar a pauta ou participar dos debates. A conferência, organizado pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente, foi alvo de críticas de algumas das entidades que o integram.