Eventos do Plano Diretor são custeados pela prefeitura de Porto Alegre

Bruna Suptitz

Além dos R$ 10,9 milhões pagos para as diferentes consultorias que prestam apoio à revisão do Plano Diretor de Porto Alegre, com o recurso já repassado ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) - valor definido em termo de cooperação técnica assinado em 2019 - a prefeitura arca com o custo dos eventos relacionados à revisão. Em 2023, a Coluna identificou que já foram destinados R$ 155,3 mil à empresa Impacto Vento Norte Produções Técnicas em pagamento para esta finalidade.