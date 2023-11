Plano Diretor de Porto Alegre: Ernst & Young recebe aditivo e abrange consultoria de comunicação

Plano Diretor, a Ernst & Young Consultoria responsável por subsidiar a prefeitura de Porto Alegre com estudos técnicos e análises sobre a cidade para a embasar a revisão da lei do, ateve prorrogado em 10 meses a prestação dos serviços em andamento. Também foi acrescido ao contrato o valor de R$ 798.731,12, além dos cerca de R$ 6 milhões previstos inicialmente, informa a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade.

O pagamento de todas as consultorias envolvidas no processo de revisão do Plano Diretor é feito com o recurso já repassado pela prefeitura ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), com o qual foi firmada cooperação técnica em 2019.

Parte deste aditivo contempla a contratação, pela Ernst & Young, de uma nova consultoria para realizar as estratégias de Comunicação e Advocacy. O trabalho está sendo feita agora pela empresa Critério - Resultado em Opinião Pública, de Porto Alegre.

Dentre as demandas está o mapeamento do perfil das partes envolvidas no processo e definição de estratégia de abordagem, media-training dos porta-vozes e um plano de comunicação com ações que incluem seminários, audiências públicas, reuniões, entrevistas e artigos

Backer Ribeiro Entre agosto do ano passado e o início deste ano a função era atendida pelo jornalista, da Communitá Comunicação Socioambiental, de São Paulo. A prefeitura informou à coluna que a contratação se deu como pessoa física e a ele foi pago R$ 80.500,00 pela entrega e aproveitamento dos seguintes produtos: análise de contexto, elaboração de Matriz Swot e estratégias a serem adotadas para públicos distintos.

No entanto, "devido à recorrente necessidade de ajustes e adequações a cada entrega de produto programado, houve um entendimento que a contratação não estava atendendo às necessidades e aos objetivos dispostos no Termo de Referência".

Ainda segundo a prefeitura, "foi realizado o distrato de comum acordo". E, como já estava previsto o aditivo com a Ernst & Young, o governo "avaliou que a melhor alternativa seria incluir no contrato da consultoria a realização das estratégias de Comunicação e Advocacy".

Entre os anos de 2020 e 2021, o município repassou à agência das Nações Unidas (PNUD) US$ 2.575.697,86, equivalente a R$ 10.980.200,00, com a conversão correspondente à cotação do dólar da época. O valor foi definido no termo de cooperação técnica, de dezembro de 2019, para financiar essas contratações.

Com este recurso já foram contratadas a empresa Ernst & Young para planejamento e desenho urbano, infraestrutura, mobilidade, direito urbanístico, área ambiental e economia/administração e, agora, também a comunicação; a empresa Terrena Tech para modelar a infraestrutura de dados espaciais; a WayCarbon & Iclei para o desenvolvimento do Inventário de Gases de Efeito Estufa; além do consultor Backer Ribeiro.