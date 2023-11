Leilão do terreno e do prédio da antiga Smov, em Porto Alegre, será no dia 27

Será no dia 27 deste mês o leilão do prédio da antiga Smov (av. Borges de Medeiros, perto do cruzamento com a avenida Ipiranga), e não na data divulgada pela Coluna na semana passada. Juntos, o terreno e o imóvel da década de 1970 - uma das primeiras construções do Aterro Praia de Belas - são avaliados em R$ 48,1 milhões, mesmo valor do lance mínimo. O leilão será eletrônico, com início às 10h, pelo Portal de Compras Públicas - portaldecompraspublicas.com.br.

A ideia, que veio a p´ublico no in´icio de 2022, mobilizou debate sobre o patrimˆonio p´ublico.

A lei que autoriza direcionar o recurso da venda para a construção dos conjuntos habitacionais Barcelona 1 e 2, no bairro Humaitá, foi sancionada pelo prefeito Sebastião Melo (MDB) dia 2. Da venda, R$ 40,5 milhões vão para o Barcelona e o pagamento deverá ser feito à vista. O terreno nas avenidas Ernesto Neugebauer e José Aloísio Filho foi adquirido pelo município via Orçamento Participativo em 2014 para atender a Associação de Moradores de Aluguel e Favor Barcelona, formada no local no início dos anos 2000. A expectativa é que sejam construídas 254 unidades habitacionais.

O saldo remanescente será direcionado Fundo Municipal para Restauração, Reforma e Manutenção do Patrimônio Imobiliário e poderá ser pago em até 12 parcelas.