Marcha pedirá reconhecimento da emergência climática no Rio Grande do Sul

Porto Alegre será palco nesta sexta-feira, dia 3, de uma marcha de ativistas que demandam ao governo gaúcho o reconhecimento oficial da emergência climática global no Estado. Os participantes da ação também pedirão que o governo Eduardo Leite (PSDB) se comprometa com a expansão justa das energias renováveis e tome medidas para o abandono gradual da produção e do consumo de petróleo, gás e carvão.

A manifestação é organizada pelo coletivo Eco Pelo Clima, como é conhecido o Fridays for Future no Rio Grande do Sul, e conta com apoio das organizações 350.org, ClimaInfo e IDEC. A concentração terá início às 13h30min em frente ao Mercado Público e o grupo seguirá rumo ao Palácio Piratini. As informações são da organização do ato.

350.org O protesto em Porto Alegre faz parte de uma onda de mais de 170 ações que serão realizadas em pelo menos 60 países nos meses de novembro e dezembro, sob a liderança de comunidades atingidas pela crise climática e com apoio da