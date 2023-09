Emergência climática está na pauta do Parlamento

Chuvas em quantidade nunca antes registrada, ventos intensos e secas cada vez mais severas e prolongadas são exemplos de condições extremas do clima que já atingem o planeta. Consequência do aquecimento global, as mudanças climáticas ditam o cenário caracterizado por fenômenos naturais que fogem ao padrão até então conhecido.

E os efeitos não são mais uma projeção do que virá no futuro - muito do que já está acontecendo, a exemplo das inundações que devastaram cidades no Vale do Taquari, interior do Estado, pode ter sua causa atrelada às mudanças na condição global do clima.

Casos como o do início do mês, que pegou muita gente de surpresa, "nós já vivemos há anos", conta Eduardo Fortes Santos, presidente do projeto socioambiental Umbuntu, de Alvorada. Na segunda-feira, dia 18, um grupo de jovens atendidos pelo projeto, acompanhados de educadores, teve que passar por ruas alagadas da sua cidade para chegar até o Centro de Porto Alegre. Eles marcaram presença na audiência pública sobre Emergência Climática no Rio Grande do Sul, que lotou o Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa e foi acompanhada principalmente por estudantes.

Tema central do debate, emergência climática é um conceito que pode ser explicado como o contexto que exige uma ação urgente para reduzir ou cessar os impactos da mudança do clima e prevenir os danos que decorrem dessa condição. A definição consta no projeto de lei nº 23 /2023 que tramita no Parlamento gaúcho, de autoria dos deputados do PSOL Matheus Gomes e Luciana Genro. Os deputados solicitam, por parte do governo, o reconhecimento da condição de emergência no Estado. A proposta também estabelece a meta de neutralização das emissões de gases de efeito estufa no Rio Grande do Sul até 2050.

Gomes foi o proponente da audiência pública de segunda, a partir de pedido do coletivo Eco Pelo Clima. Entidades ambientalistas gaúchas e grupos que são o braço local de movimentos globais marcaram preseça. Convidado a participar, o governo não enviou representante. A Defesa Civil do Estado justificou a ausência pelo envolvimento com os trabalhos decorrentes do ciclone do início do mês e das chuvas que persistiram na primeira quinzena de setembro.

No encerramento da atividade foi definido, entre outros encaminhamentos, que será apresentado ao governador Eduardo Leite (PSDB) o pedido para que declare a situação de emergência climática no Rio Grande do Sul.