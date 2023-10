Conferência de Revisão do Plano Diretor de Porto Alegre recebe inscrições

dias 7, 8 e 9 no novembro no Salão de Atos da PUCRS, a Conferência de Revisão do Plano Diretor de Porto Alegre neste link Marcada para osno Salão de Atos da PUCRS, aestá com inscrições abertas. Parte da etapa de "sistematização e proposta", a atividade debaterá temas levantados na conferência realizada em março para a leitura da cidade, além de contribuições da sociedade nas oficinas, consultas e grupos de trabalho.

O evento acontecerá nos turnos da tarde e noite. No primeiro dia, 7 de novembro, terça-feira, o encontro será das 17h às 21h. Serão apresentadas as propostas coletadas durante as fases anteriores do processo de revisão com a participação da sociedade e a dinâmica dos trabalhos.

Na quarta-feira, 8, as atividades serão das 14h às 17h e 18h às 21h. Divididos em grupos, os participantes se reunirão em salas do prédio 50 da PUCRS para aprofundar os debates sobre os temas apresentados.

No último dia, quinta-feira, 9, das 17h às 21h, todos os participantes voltam a se reunir no Salão de Atos da PUCRS para apresentar os resultados discutidos no dia anterior. Após, em votação aberta para todos os inscritos, serão definidas as prioridades de cada tema.