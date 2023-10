Terreno do prédio da Smov será leiloado em novembro

Será em novembro o leilão do terreno onde fica o prédio da antiga Secretaria Municipal de Obras e Viação (Smov) de Porto Alegre. O dia ainda não foi definido. Avaliado em R$ 48,1 milhões - valor que deverá balizar o lance mínimo - o terreno de 4,9 mil m2 fica na avenida Borges de Medeiros, 2.244, quase na esquina com a avenida Ipiranga. Com localização considerada nobre e, portanto, atrativa ao mercado, a expectativa é ter lances mais altos que o valor de avaliação, projeta André Barbosa, secretário de Administração e Patrimônio.

O entorno, no bairro Praia de Belas, recebeu investimentos imobiliários recentemente. Um exemplo está bem em frente ao terreno da antiga Smov, também na esquina da Borges com a Ipiranga: o Trend City Center, três torres com 22 andares cada, divididas em comercial, corporativa e residencial, entregues pela Maiojama em 2015.

No site da construtora, o local do empreendimento é apontado como um dos principais atrativos, pelo "acesso facilitado ao Centro" e "a qualquer local da cidade" e por ocupar "uma das áreas mais nobres da região". São citados como atrativos o Parque Marinha do Brasil, o Shopping Praia de Belas e a nova orla.

Do valor arrecadado com a venda do prédio e terreno da antiga Smov, R$ 40,5 milhões irão para a construção do Residencial Barcelona, no bairro Humaitá. O que for arrecadado acima deste valor vai para o Fundo Municipal para Restauração, Reforma e Manutenção do Patrimônio Imobiliário do Município de Porto Alegre, criado no ano passado.

A vinculação de parte do recurso da venda ao projeto para habitação de interesse social foi proposta pelo prefeito Sebastião Melo (MDB) em agosto e aprovada pela Câmara Municipal em votação simbólica (sem registro nominal dos votos) na sessão de segunda-feira, dia 2 de outubro.

Demanda do Orçamento Participativo, o conjunto habitacional terá pelo menos 254 apartamentos em duas edificações (Residencial Barcelona I e II). A área que receberá os imóveis fica perto do Parque Mascarenha de Moraes e foi comprada há quase 10 anos pelo Demhab.