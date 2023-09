Porto Alegre recebe contribuições para plano de gestão de resíduos

consulta online Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Porto Alegre. Criado em 2013, o documento apresenta instrumentos, ações e metas necessárias para o alcance dos objetivos estabelecidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010). Pensado para um horizonte de 20 anos, o texto passa agora, com dez anos de vigência, pela primeira revisão. As informações são da assessoria de comunicação do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU). Está disponível paraa proposta de revisão do. Criado em 2013, o documento apresenta instrumentos, ações e metas necessárias para o alcance dos objetivos estabelecidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010). Pensado para um horizonte de 20 anos, o texto passa agora, com dez anos de vigência, pela primeira revisão. As informações são da assessoria de comunicação do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU).

Resíduo sólido é tudo o que é descartado como lixo. O plano da Capital contém as diretrizes e o planejamento relativo ao gerenciamento dos resíduos sólidos da cidade, como o que se pretende alcançar, a criação de metas de reciclagem e metas de redução de envio de rejeitos ao aterro sanitário.

Plano Diretor Outra revisão em andamento, a do, é citada no documento que trata dos resíduos. "É importante que o planejamento futuro do manejo de resíduos do município esteja inserido no planejamento urbano de uma forma mais ampla", diz o texto. Um dos indicativos é prever áreas para a instalação de unidades de destino certo. Outro é que a análise de projetos urbanísticos considere o impacto do novo empreendimento na infraestrutura da coleta (contêineres e lixeiras) e no gerenciamento dos resíduos.

acesse aqui Primeira etapa de avaliação do documento pela sociedade, a consulta pública () pode ser respondida até a próxima quinta-feira, 21 de setembro. Na sequência será realizada a audiência pública para debater a proposta da prefeitura e as contribuições recebidas na consulta. O evento será em 29 de setembro, sexta-feira, a partir das 14h, no Plenário Ana Terra da Câmara Municipal.