Mercado Público recebe exposição de orquídeas para marcar o início da primavera

Mercado Público de Porto Alegre receberá, entre os dias 15 e 17 de setembro (sexta a domingo), a tradicional Exposição de Orquídeas de Porto Alegre, contando com a participação de 30 associações de orquidófilos do Rio Grande do Sul. O evento celebra o início da Primavera e os 154 anos do Mercado Público, que recentemente passou a abrir aos domingos. Organizada pelo Círculo Gaúcho de Orquidófilos, a exposição contará com cerca de mil orquídeas representando 200 espécies.

Ao longo de três dias será instalado um grande jardim no Espaço de Eventos, no térreo do Mercado Público. O público terá a oportunidade de apreciar espécies raras, aprender sobre o cultivo e comprar as plantas diretamente dos produtores. A visitação, os cursos e as palestras têm entrada franca.

Nesta edição, a espécie homenageada será a orquídea Cattleya Intermedia, que floresce na Primavera. Ela é uma planta nativa do Rio Grande do Sul, de flores grandes (9x9cm) e com detalhes de forma e coloração bastante variada. É uma planta resistente, desenvolvendo-se bem sob várias condições de temperatura. As informações são da organização do evento.

Outro destaque da exposição são as micro-orquídeas, plantas em que a flor possui até 1,5cm e o vegetal até 7cm. “Tem crescido o interesse pelo cultivo deste tipo de orquídea, em razão da facilidade do cultivo em espaços pequenos”, destaca o presidente do Círculo Gaúcho de Orquidófilos, Carlos Chiaradia. A programação conta com a palestra de Roberto Martins, orquidófilo paulista, especializado em cultivo de micro-orquídeas e em técnicas de manejo de cultivo indoor.

Haverá também competição entre os expositores, com 56 categorias. Em avaliação estarão genética, beleza, forma e cor, entre outras qualidades. O troféu da premiação homenageia os 154 anos do Mercado Público.

Atividade econômica

O cultivo de orquídeas também é uma atividade econômica no município. Estima-se que na área rural de Porto Alegre sejam cultivadas comercialmente mais de 400 mil orquídeas. As informações são do Círculo Gaúcho de Orquidófilos. Além disso, as orquídeas possuem grande potencial para integração ao paisagismo urbano das cidades, uma vez que são plantas perenes, em que a própria natureza se encarrega de sua subsistência.

Serviço



Exposição de Orquídeas – Celebração da Primavera e abertura do Mercado Público aos domingos



Quando: dias 15, 16 e 17 de setembro (sexta-feira, sábado e domingo)

Horários: 15/09 das 14h às 19h; 16/09 das 8h às 19h; 17/09 das 10h às 16h

Palestras e workshops: entrada franca, não necessita inscrição prévia - programação abaixo e na página das redes sociais: @cgo_orquidofilos e

Mais informações: instagram.com/@cgo_orquidofilos facebook.com/orquideascgo Onde: Mercado Público Municipal de Porto Alegre (Largo Glênio Peres – Centro)

Programação



Dia 15/09, sexta-feira

9h - Início das vendas nos estandes comerciais

14h - Abertura da exposição das orquídeas e da visitação à área de exposição

15h30 - Workshop “Cultivo de Orquídeas”, a cargo do Orquidófilo Hélio Marodim

Dia 16, sábado

Das 8h às 19h - Visitação aberta ao público e venda de orquídeas

10h30 - Palestra “Jardins – conceitos, elementos e uso de orquídeas na composição jardinística”, pelo Orquidófilo Luiz Alberto Pinheiro

14h - Palestra “Pequenas e micro-orquídeas – Cultivo & Paixão”, a cargo do Orquidófilo Roberto Martins

Dia 17, domingo

Das 10h às 16h - Visitação aberta ao público e venda de orquídeas

10h30 - Palestra “Orquídeas Oncidium”, a cargo do Orquidófilo Cláudio Cunha

16h - Encerramento da exposição

Orquídea Cattleya Intermedia



Desde a fundação de Porto Alegre, em 1772, as orquídeas nativas integram a paisagem local. Das espécies encontradas nas matas e nas ilhas do lago Guaíba, a Cattleya Intermedia é a mais conhecida e mais importante dessas orquídeas porto alegrenses. A história em cultivo da Cattleya intermedia começou a ser documentada em 1824, quando as primeiras plantas foram levadas para o Reino Unido para o Jardim Botânico de Glasgow na Escócia, pelo capitão Graham do Royal Packet Service. A planta foi descrita com o nome de Cattleya intermedia como referência ao tamanho intermediário das flores da Cattleyas conhecidas até então.

Por volta de 1874/1875 uma planta diferenciada floresceu no jardim do Sr. Antônio Joaquim da Silva Valladares, morador à Rua Clara (hoje Rua Gen.Vitorino), em Porto Alegre, cidadão de origem lusitana, que todos os anos durante a primavera adquiria de mateiros moradores das ilhas fronteiras à Capital, galhos cortados com Cattleya intermedia em flor. Ao passar em frente à residência do sr. Valladares, Francisco d’Aquino, observador da flora, teve sua atenção voltada para um galho cortado recentemente em mata nativa, com um exemplar completamente diferente de todas as demais parecendo ter três sépalas e três labelos. Em contato com Sr. Valladares para observá-la, foi presenteado com toda a planta.

Após alguns anos de cultivo nas mãos de Francisco d’Aquino este presenteou um pedaço ao seu amigo Thomaz de Oliveira e Silva, residente no Rio de Janeiro, que levou a planta para apreciação do botânico, Dr. João Barbosa Rodrigues, então diretor do Jardim Botânico, que a descreveu, em 1891, no fascículo “Plantas Novas Cultivadas no Jardim Botânico do Rio de Janeiro”, como uma nova espécie, denominando-a preliminarmente como Cattleya Aquinii, numa homenagem ao seu descobridor Francisco d’Aquino.

A importância da Cattleya Intermedia Graham var. Aquinii Lindl no mundo é a transmissão aos seus descendentes a característica flameada nas pétalas. A Cattleya Intermedia var aquinii ainda vegeta em raros exemplares, cuidadosamente cultivados pelos orquidófilos gaúchos, e está com aproximadamente 150 anos de idade em cultivo.

Sobre o Círculo Gaúcho de Orquidófilos

O Círculo Gaúcho de Orquidófilos (CGO) é uma entidade cultural e técnica-científica que congrega os amantes e cultivadores de orquídeas. Fundada em 1949, é a primeira entidade do Rio Grande do Sul com o objetivo de estudar, preservar, introduzir melhoramentos nas diversas espécie de orquídeas e incentivar o cultivo. O grupo está aberto a todos os interessados em orquídeas, oferecendo, de forma gratuita, informações e disponibilizando acesso à sua biblioteca. As visitas devem ser agendadas pelo telefone (51) 98412-8709.