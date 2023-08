Abrigos de ônibus de Porto Alegre ganham painel informando as próximas chegadas

Os novos abrigos de ônibus de Porto Alegre vão informar em tempo real as próximas chegadas em pelo menos 185 pontos. Prevista no contrato de concessão, a informação estará disponível em um painel eletrônico na parte interna da estrutura.

O serviço já está sendo instalado, informou à coluna Thiago Barros Ribeiro, diretor de Relações Governamentais da Eletromidia, empresa que tem a concessão e é responsável pela instalação das novas paradas na Capital. Ribeiro era secretário de Parcerias Estratégicas em Porto Alegre quando foi lançado o edital para a concessão dos abrigos.

A coluna identificou o painel com as próximas chegadas em abrigos das avenidas Ipiranga e José de Alencar. Mas a novidade é que o serviço será ofertado em mais pontos que os exigidos no contrato. Por meio de parcerias comerciais, os painéis de publicidade instalados perto dos abrigos exibirão as próximas chegadas em uma das telas, intercalando a informação com a propaganda.

Os 185 abrigos com painel embutido, quantidade prevista no contrato da concessão, serão em pontos definidos pela prefeitura. Os outros, que terão como base os totens de publicidade, serão definidos pela empresa de acordo com variáveis como a proximidade do abrigo com o painel, o interesse da prefeitura e dos parceiros comerciais.

Para ambos os modelos, a Eletromidia contará com a parceria da CittaMobi, que já fornece o serviço de GPS aos ônibus e permite o monitoramento por meio de aplicativo para smartphone. Além das próximas chegadas, outras funcionalidades atreladas aos novos abrigos de ônibus serão a oferta de wifi, entrada USB, placas solares para gerar a energia da iluminação das paradas e câmeras de monitoramento.

A Eletromidia já instalou 330 dos 1.507 abrigos previstos no contrato com a prefeitura. Ao todo a Capital tem mais de 5 mil pontos de ônibus. Por definição do poder público, todas as regiões da cidade serão atendidas, priorizando as paradas que tenham maior fluxo de passageiros. Nos pontos não previstos na concessão, o modelo e a manutenção seguem sob responsabilidade da prefeitura.

Não fazem parte da concessão os terminais de ônibus. Dos corredores, somente os das avenidas Osvaldo Aranha e Protásio Alves receberão as novas instalações e, de grande via, o destaque vai para a avenida Ipiranga. Um questionamento da parte de quem utiliza os abrigos é a falta de lixeiras - Ribeiro explica que isso não faz parte da concessão e é de responsabilidade do poder público.

Empresa defende estrutura e modelo do negócio



apontados como um incômodo aos pedestres pelo espaço ocupado na calçada Atuando em Porto Alegre desde abril de 2022, num contrato que terá duração de 20 anos, no início a Eletromidia foi criticada pela estética e funcionalidade dos totens comerciais,. Thiago Barros Ribeiro, da Eletromidia, justifica que o tamanho dos painéis é padronizado mundialmente e que o uso deste modelo de publicidade é o que garante margem de retorno para atender a demanda “a custo zero para a prefeitura”. Para ele, a aceitação virá naturalmente conforme a população vá se identificando com os abrigos.

Outras funcionalidades associadas aos novos abrigos estão previstas para Porto Alegre. Uma delas é o projeto “abrigo amigo”, pensado especialmente para a proteção de mulheres à noite e na madrugada. A proposta é que possa ser acionado o contato com uma central de segurança por meio dos painéis de publicidade e, caso se identifique situação de risco para quem fez o contato, a polícia será acionada.

Criada pela equipe da Eletromidia, a proposta foi premiada no Festival de Publicidade de Cannes deste ano com o Leão de Ouro na categoria mídia e o Leão de Bronze por experiência de marca. Em fase de testes, o sistema chegará primeiro em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Campinas. Ainda não há data para a instalação em Porto Alegre.