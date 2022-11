Novos painéis próximos a paradas de ônibus geram reclamações em Porto Alegre

Os novos painéis para ações de publicidade instalados próximos a paradas de ônibus de Porto Alegre têm gerado reclamações de moradores. Em alguns pontos, a impressão é que as estruturas atrapalham a passagem de pedestres, principalmente de quem têm alguma dificuldade de locomoção, já que ocupam boa parte da calçada em posição diagonal.

A aposentada Carmen Regina Costa, moradora do bairro Tristeza, chegou a tirar uma foto do painel em frente ao shopping Paseo, na avenida Wencelau Escobar, para enviar à prefeitura. Ela recebeu uma resposta técnica assinada pelo arquiteto Tulio Calliari.

“Observei em várias paradas de ônibus uma preparação para colocação de painéis de propaganda atravessados nas calçadas. Estão sendo colocadas de maneira que atrapalhará os pedestres, principalmente as pessoas com deficiência visual, bem como outras com alguma dificuldade motora”, analisa.

Moradora do bairro Tristeza tirou foto e enviou à prefeitura (Foto: Carmen Regina Costa/Divulgação/JC)

A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que Porto Alegre dispõe de 75 novos abrigos de ônibus instalados pela concessionária Eletromidia, responsável pela instalação, gestão e manutenção dos abrigos, que possuem vidro, cobertura, bancos, tomadas USB, piso podotátil, painel de mídia digital, iluminação artificial por LED e informação sobre as linhas.

“Os abrigos são instalados de acordo com a norma vigente e devem priorizar a acessibilidade sem prejudicar a mobilidade de cadeirantes. As manifestações são bem-vindas e em casos como o deste apresentado, em implantação na avenida Wenceslau Escobar, junto à esquina da rua General Rondon, na Vila Assunção, nossos técnicos vão vistoriar a instalação e, quando necessário, ajustes serão realizados para garantir a segurança e a acessibilidade no local”, indica a Secretaria de Mobilidade Urbana através de nota enviada ao Jornal do Comércio.

“É importante que os usuários informem as demandas pelo número 156 do Atendimento ao Cidadão para orientar as ações de fiscalização e para que a Prefeitura possa fazer a adequação necessária”, continua o texto.

Em frente ao BarraShoppingSul, a futura instalação também tem gerado críticas pela falta de espaço livre na calçada (foto).