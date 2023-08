Casas da José Bonifácio atrás do HPS são demolidas em Porto Alegre

suprir a demanda por leitos Começaram a ser demolidas nesta terça-feira, 15 de agosto, as casas da avenida José Bonifácio – a rua do Brique da Redenção – que ficam atrás do Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre. Com isso, o terreno fica livre para o início das obras da ampliação do HPS, planejada há quase 20 anos, que terá como função. A emergência seguirá no mesmo local, na esquina das avenidas Osvaldo Aranha e Venâncio Aires.

Ampliação será em terreno na avenida José Bonifácio, a rua do Brique da Redenção; na imagem, as casas em foto de 2022, já desocupadas, mas antes de serem demolidas. Foto: ANDRESSA PUFAL/JC

aprovado pelo Conselho do Plano Diretor Em julho de 2022, o Estudo de Viabilidade Urbanística (EVU) para a obra de ampliação do HPS foi. Na ocasião, a direção-geral do hospital informou ao Jornal do Comércio que o novo espaço será usado para suprir demandas que já existem, como conter as lotações dos centros clínicos de Porto Alegre e oferecer serviços mais completos à população.

Emergência seguirá na esquina das avenidas Osvaldo Aranha e Venâncio Aires. Foto: ANDRESSA PUFAL/JC