Definida empresa que vai demolir casas para dar lugar à ampliação do HPS em Porto Alegre

Já está definida a empresa que vai colocar abaixo as cinco casas da avenida José Bonifácio que darão lugar à expansão do Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre. O trabalho, que inclui a separação, remoção e transporte dos entulhos, será feito pela empresa Base Demolições & Serviços.

A obra é planejada há quase 20 anos e prevê a ampliação do prédio do HPS, hoje na esquina das avenidas Osvaldo Aranha e Venâncio Aires, para os fundos, na avenida José Bonifácio - a rua do Brique da Redenção. As casas já foram desapropriadas pelo município e estão desocupadas.