Juíza nega pedido da prefeitura e mantém suspensão das obras no Parque da Harmonia

As obras no Parque da Harmonia seguem suspensas, decidiu a juíza Leticia Michelon, da 10ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, no seu despacho mais recente sobre o caso, no fim da tarde desta quinta-feira (3).

segue valendo a decisão liminar da noite de domingo Com isso,(30), que determinou que as obras sejam interrompidas até a investigação sobre os danos ambientais dos quais o consórcio GAM3 Parks está sendo acusado de praticar no parque. No início de julho, diversos grupos se mobilizaram para questionar a derrubada de mais de cem árvores no local.

A magistrada negou o pedido de reconsideração feito pela prefeitura da Capital na noite anterior. Horas antes, o prefeito Sebastião Melo (MDB) havia informado no Twitter que esteve reunido com ela e afirmava ter esperança de reverter a decisão liminar de domingo, que atendeu a uma ação civil pública e barrou a continuidade das obras no local.

Estivemos nesta tarde com a juíza titular da 10ª Vara da Fazenda Pública prestando todos os esclarecimentos sobre o Parque Harmonia, com a equipe do Meio Ambiente. Seguros da legalidade de todo o processo, esperamos que o Judiciário reveja a liminar após nosso pedido. — Sebastião Melo (@SebastiaoMelo) August 2, 2023

Para justificar a sua decisão, a juíza alegou que "a documentação acima referida (apresentada pela prefeitura), na sua quase totalidade, foi produzida pela empresa concessionária. São, no geral, relatórios sucintos e, para este momento processual, no qual a cognição é necessariamente sumária, inaptos a convencer este juízo quanto à necessidade de alterar a decisão liminar". E conclui informando que "como já dito, querendo, deverão as rés (consórcio e prefeitura) manejarem os recursos cabíveis".