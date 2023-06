Farrapos e Voluntários da Pátria serão recuperadas com recurso do Banco Mundial

recurso conquistado junto ao Banco Mundial Para avançar com a proposta de revitalização do 4º Distrito, Porto Alegre precisa "de uma vez por todas encarar o problema de mobilidade, solucionando o transporte coletivo e as avenidas Farrapos e Voluntários da Pátria", afirmou Vicente Perrone, diretor do Escritório 4D da prefeitura da Capital, em evento na Associação Comercial de Porto Alegre nesta terça-feira. Para isso, o poder público vai utilizar parte do

Os projetos ainda serão elaborados e a intenção da prefeitura é retirar o corredor de ônibus da Farrapos, que hoje ocupa o canteiro central da avenida e é considerado responsável pela degradação da face oeste dos bairros Floresta, São Geraldo e Navegantes. Combinado a isso, pretende construir um terminal de ônibus na região das avenidas Brasil e Cairú, até onde chegarão os coletivos metropolitanos, evitando um grande número de viagens até o Centro da cidade.

Perroni respondeu a questionamentos de empresários e do urbanista Jorge Piqué, fundador da UrbsNova Design Social, que antes havia provocado o poder público a pensar no 4º Distrito de forma integral, o que inclui a avenida Voluntários da Pátria. Isso implica abrir mão da ideia de duplicação pensada ainda no escopo das obras da Copa, mas que não avançou. Diferente disso, Piqué defende criar um passeio público em toda a sua extensão, tendo a Estação São Pedro do Trensurb como ponto de partida, usando os terrenos já desapropriados pela prefeitura.

"Só fazer um trabalho na Farrapos não vai resolver o problema da Voluntários, precisa uma ação de Estado, que vai estimular a iniciativa privada a se desenvolver ali como já está fazendo no interior do 4º Distrito, espontaneamente", alertou o urbanista. Seguindo essa linha, Perrone sustentou que "só um choque de desenvolvimento econômico pode trazer uma nova realidade para o 4º Distrito". Segundo ele, os projetos prioritários para a região devem ser apresentados até o início do próximo ano.

Piqué não apresentou um projeto, que ele entende ser papel da prefeitura. Na sua fala, usou o conceito de um "caminho novo para a Voluntários", brincadeira com o nome da avenida, que originalmente se chamava "Caminho Novo", fato lembrado no início do evento pela presidente da ACPA, Suzana Velhinho. O debate, no evento Menu POA, foi mediado pelo empresário Luiz Carlos Camargo, conselheiro da entidade.