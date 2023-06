Financiamento do transporte e passe livre entram na pauta do Congresso Nacional

Neste contexto, a Proposta de Emenda à Constituição é mais um passo rumo ao passe livre. Em 2015, no embalo das manifestações de dois anos antes, a conquista foi incluir, também na Constituição, o transporte como um direito social . Antes disso, o transporte já era definido como serviço público de caráter essencial. Nesta quinta-feira, dia 15, uma audiência pública tratou do tema na Câmara dos Deputados, em Brasília. Ainda não há previsão de data para discussão da pauta nas comissões e no plenário.

A PEC 25/2023 é assinada porde partidos que vão da esquerda à direita, do PT de Lula ao PL de Bolsonaro. A pluralidade dos apoios é reflexo do momento em que o tema tramita: a pauta, que já foi considerada utópica, agora é compreendida como viável e ganhou força no último ano com o

A ideia, então, é criar um fundo próprio para essa finalidade. Para isso, a proposta autoriza a União, o Distrito Federal e os municípios a financiar o serviço por meio de percentual dos impostos de competência de cada um, abrindo a possibilidade de busca de recursos em fontes adicionais. Caso avance com a redação apresentada, a medida instituirá uma contribuição pelo uso do sistema viário, sendo, aos municípios, paga por proprietários de veículos automotores (de qualquer tipo), e para a União a ser paga por empregadores.

Entre essas diretrizes está a " gratuidade ao usuário do transporte público coletivo urbano e de caráter urbano". Na prática, não seria cobrada passagem do usuário, ou seja, o custo pago pelo uso do sistema (como o ônibus ou o trem) deixaria de ser pago diretamente pelo passageiro e passaria a ser custeado pelo poder público. É o que os movimentos sociais reivindicam com o mote "passe livre" .

Brasil tem histórico de mobilização reivindicando a gratuidade no transporte público coletivo

Da tentativa de instituir a tarifa zero em São Paulo no início da década de 1990, na gestão de Luiza Erundina (PSOL, à época no PT) até o tema chegar ao Congresso Nacional pelas mãos da própria Erundina, que está à frente da PEC 25/2023, há marcos importantes a serem lembrados.

Há 10 anos, o País foi mobilizado em praticamente todas as capitais e cidades de grande porte para reivindicar a revogação do aumento da passagem de ônibus, no que ficou conhecido como as Jornadas de Junho de 2013. Como pano de fundo, no entanto, sempre esteve a demanda do passe livre.

Dez anos antes, em 2003, o preço da passagem já havia levado a população para as ruas de Salvador (BA), nos protestos chamados de "revolta do buzu", tendo novamente o preço da passagem de ônibus como motivação. O cenário inspirou, no ano seguinte, a "revolta da catraca", em Florianópolis.