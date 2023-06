Agenda do Dia Mundial do Meio Ambiente em Porto Alegre

Frear a crise climática, preservar a natureza e gerar desenvolvimento sustentável para o planeta. Essas são as ações preconizadas para o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado na próxima segunda-feira, dia 5. A data foi designada em 1972 pela Organização das Nações Unidas (ONU). Em Porto Alegre, movimentos ambientalistas se organizam param junto da data, celebrar o Dia da Biodiversidade



A prefeitura da Capital promove a sua tradicional Semana do Meio Ambiente, com programação que iniciou em 31 de maio e se estende até o dia 7 de junho, contando com algumas atividades abertas ao público geral.

A Semana do Meio Ambiente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) ocorre dos dias 5 a 7 de junho.



Já em Viamão, ativistas ambientais da região metropolitana lançam a revista “Todo dia é dia da natureza”. São 6 artigos neste primeiro periódico - com previsão de ter próximas edições. “Viamão é uma cidade com riqueza ambiental muito grande”, argumenta Luiz Henrique Machado, coordenador da iniciativa. Os temas giram em torno da preservação ambiental do Rio Gravataí e do histórico das lutas em defesa da biodiversidade na cidade. A publicação eletrônica poderá ser acessada no site do EcoViamão, em parceria com o Instituto Federal.



Confira abaixo a agenda para os próximos dias:



Os eventos, organizados pelo Departamento de Meio Ambiente e Licenciamento (DMALIC), serão transmitidos online, com palestras sobre impactos plástico, gestão de resíduos sólidos e químicos, dentre outras. Um dos objetivos é implementar a cultura de sustentabilidade na comunidade universitária. As informações são da prefeitura e da Ufrgs.

14h: Oficina para participantes do Programa Educação para Sustentabilidade na OSC Aldeia da Fraternidade (rua Dona Paulina, 700), bairro Tristeza. Evento organizado pela Prefeitura.

14h: Palestra sobre o Impacto Ambiental do Plástico. Disponível no Youtube. Evento organizado pela Ufrgs.

15h: Palestra sobre a ocorrência de resíduos sólidos no trato gastrointestinal de tetrápodes marinhos no litoral norte do Rio Grande do Sul. Disponível no Youtube. Evento organizado pela Ufrgs.

15h: Oficina de aproveitamento dos resíduos sólidos descartados. No Centro de Atendimento Socioeducativo Feminino da Fase – RS (rua Jaguari, s/nº), bairro Cristal. Evento organizado pela Prefeitura.

18h: Live sobre Logística Reversa no Município de Porto Alegre com a coordenadora jurídica da Smamus, ngela Molin. Disponível no Youtube. Evento organizado pela Prefeitura.

19h: Lançamento da revista: “Todo dia é DIA DA NATUREZA”. Espaço de Arte Viandantes (Rua Teresa Sica Nunes, 566, Centro, Viamão)







6 de junho

9h30: Lançamento do software de Arborização Urbana, na sede da Smamus (rua Luiz Voelcker, 55, bairro Três Figueiras). Evento organizado pela Prefeitura.

9h30: Trilha na Redenção - Voltada para 30 alunos da Escola Estadual Dinah Neri Pereira, com idade entre 7 e 8 anos. Evento organizado pela Prefeitura.

14h: Palestra sobre Gestão de Resíduos Sólidos na UFRGS. Disponível no Youtube. Evento organizado pela Ufrgs.

15h: Palestra sobre valorização dos Resíduos Plásticos. Disponível no Youtube. Evento organizado pela Ufrgs.





7 de junho

9h30: Trilha no Parque Germânia, com 30 vagas abertas aos cidadãos. Ponto de encontro: espaço Bio Germânia. Evento organizado pela Prefeitura.

14h: Palestra sobre gestão de Resíduos Químicos na UFRGS. Disponível no Youtube. Evento organizado pela Ufrgs.

15h: Palestra sobre Proteção Radiológica na UFRGS. Disponível no Youtube. Evento organizado pela Ufrgs.