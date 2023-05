Festa da Biodiversidade tem nona edição em Porto Alegre

Isabelle Rieger

A vontade coletiva de falar sobre biodiversidade e as possibilidades de viver junto à natureza levam à realização do evento da 9ª Festa da Biodiversidade nesta segunda-feira (22), no Largo Glênio Peres, centro da Capital. As informações são da organização do evento, que planeja atividades para o dia todo. O evento tem início às 8h e fim às 22h e a programação conta com oficinas sobre biodiversidade, rodas de conversa, roda de capoeira, apresentação de circo, dentre outras atividades. Confira a programação: